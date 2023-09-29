Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğini sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, M.T. ve H.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını aldı. Şüpheliler ekipler tarafından yakalanırken, yapılan üst aramalarında ise 1 adet tabanca ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yasal işlem yapıldığı bildirildi.