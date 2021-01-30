Asayiş
Giriş Tarihi : 30-01-2021 13:58   Güncelleme : 30-01-2021 13:58

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.  

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler B.C.C (31) ve Y.E'nin ( 61)  uyuşturucu  madde getirecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin geldiği aracı tespit eden ekipler şok baskın yaptı. Baskında 2 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda metefetamin, toz esrar ve 60 adet uyarıcı hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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