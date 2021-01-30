Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler B.C.C (31) ve Y.E'nin ( 61) uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin geldiği aracı tespit eden ekipler şok baskın yaptı. Baskında 2 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda metefetamin, toz esrar ve 60 adet uyarıcı hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Asayiş
Giriş Tarihi : 30-01-2021 13:58 Güncelleme : 30-01-2021 13:58
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.