Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli olarak belirlenen 3 şahıs, durdurularak üst aramaları gerçekleştirildi. Polis şahısların üzerinden bir miktar toz esrar ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.