Elazığ’da umreciler dualarla uğurlandı

Umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar dualarla uğurlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Elazığ’da uğurlama programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü İrfan Üstündağ, hac ve umre bürosu görevlileri, kafilede görevli imam hatip ve kadın irşat görevlileri, umreciler ile vatandaşlar katıldı. İmam-ı Azam Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Müftü Üstündağ’ın duası ile devam etti. Ardından umre ibadeti hakkında bilgiler verildi.Ardından umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.