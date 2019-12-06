18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:05
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 06-12-2019 13:40

Elazığ’da ulaşıma kar engeli

Elazığ’da kar nedeniyle köy yolları kapandı.

Elazığ’da ulaşıma kar engeli

Meteoroloji'nin önceden uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, ilçelerden Baskil'de 2, Maden 18, Keban'da 4 ve Sivrice'de 40 olmak üzere toplam 81  köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kar yağmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri de hazır hale getirildi. 9 ayrı karla mücadele merkezinin oluşturulduğu kentte 80 araçla 158 personelin görev yaptığı belirtildi.

ETİKETLER: elazığ kar yağışı elazığ hava durumu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA