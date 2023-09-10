Elazığ’da tur minibüsü otobüse çarptı: 18 yaralı

Elazığ’da tur minibüsü, otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Elazığ’da tur minibüsü, otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Malatya’ya giden 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü, kavşakta 23 BK 028 plakalı otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.