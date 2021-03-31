Güncel
Giriş Tarihi : 31-03-2021 14:50   Güncelleme : 31-03-2021 14:50

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.  

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.İ idaresindeki 23  ABK 352 plakalı hafif ticari araç ile  otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari ters dönerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETİKETLER: elazığ kaza elazığ trafik kazası haber elazığ elazığ haber