Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı   

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 23 BN 123 plakalı otomobil ile 23 ABD 495 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.