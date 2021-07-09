Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 20 AEA 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Giriş Tarihi : 09-07-2021 15:11 Güncelleme : 09-07-2021 15:11
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.