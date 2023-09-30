Elazığ’da trafik kazası

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Kaza, Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ABU 221 plakalı otomobil ile 06 FA 7013 plakalı otomobil çarpıştı. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.