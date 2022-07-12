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Giriş Tarihi : 12-07-2022 10:36

Elazığ’da trafik kazası

Elazığ’da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.  

Elazığ’da trafik kazası

Kaza, Elazığ Çemişgezek karayolu Muratcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Çemişgezek Elazığ arası sefer yapan minibüs, 23 ABZ 672 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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