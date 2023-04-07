Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı   

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salıbaba Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BNR 314 plakalı otomobil ile 06 FR 2605 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.