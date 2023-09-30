Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Gülüşkür köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.