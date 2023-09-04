Elazığ’da otomobil ile şehir içi yolcu minibüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 015 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-09-2023 14:53 Güncelleme : 04-09-2023 14:53
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da otomobil ile şehir içi yolcu minibüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
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