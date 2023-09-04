Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile şehir içi yolcu minibüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil ile şehir içi yolcu minibüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 015 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.