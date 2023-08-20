Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise başka bir araç ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.