Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı   

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca daha sonra karşı şeritteki seyir halinde olan otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.