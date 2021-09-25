Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı  

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HK 738 plakalı otomobil ile 23 EB 148 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.