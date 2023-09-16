Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 HH 546 plakalı otomobil ile 23 ADD 578 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.
asayis
Giriş Tarihi : 16-09-2023 11:42 Güncelleme : 16-09-2023 11:42
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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