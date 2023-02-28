Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı   

Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki ahıra daldı.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Ovacık köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ahırın duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.