Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 23 AAN 753 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 23 BE 908 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Güncel
Giriş Tarihi : 17-03-2022 00:31 Güncelleme : 17-03-2022 00:31
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.