Elazığ’da tohumluk müracaatı yapan üreticilerin kura çekimi yapıldı

Elazığ’da sertifikalı buğday ve mercimek ekim alanlarını artırmak için tohumluk müracaatı yapan üreticilerin kura çekimi yapıldı.

Elazığ’da sertifikalı buğday ve mercimek ekim alanlarını artırmak için tohumluk müracaatı yapan üreticilerin kura çekimi yapıldı.Elazığ’da sertifikalı buğday ve mercimek ekim alanlarını artırmak için tohumluk müracaatı yapan üreticilerin kura çekimi Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Düzenlenen kura çekimine üreticiler ve yetkililer katıldı. Kura çekimi sonrası sertifikalı buğday ve mercimek ekim alanlarını artırmak için tohumluk müracaatı yapan üreticilere tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.