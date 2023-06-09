Elazığ’da TOGG rüzgarı devam ediyor   

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ilgisine sunuldu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG T10X’in standı Elazığ’da kuruldu. Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alınarak üretilen Anadolu rengi Cumhuriyet Meydanında vatandaşların ilgisine sunuldu. Yerli ve milli otomobili görmek için gelen vatandaşlar TOGG'un fotoğrafını çekerek stant görevlilerinden bilgi aldı.

TOGG aracını gören vatandaşlardan Mehmet Zorlu, “Gerçekten de müthiş bir şey. Gurur abidesi söylenecek en güzel şey budur. Kendi öz aracımız. İthal değil inşallah daha nice TOGG’lara. Bizlere sadece TOGG yetmez daha nice markalara. İnsanlar gözünü alamıyor gerçekten çok heyecan veriyor. Çok beğendim. Kırmızı olması da yakıyor zaten” dedi.

Bugün güzide araç TOGG’u görmeye geldiğini aktaran Mehmet Serinkaya ise ''Gerçekten şahane bir iş olmuş. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha ileriye doğru gideriz. Ben daha önce görmemiştim. Nasip bugüneymiş. Bugün de inşallah iyice inceledikten sonra fotoğraf çekeceğim'' diye konuştu.