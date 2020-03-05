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Giriş Tarihi : 05-03-2020 21:11

Elazığ’da teröristlerin kullandığı mağara imha edildi  

Elazığ’da "Şehit Jandarma Alim Yılmaz-23" operasyonu gerçekleştirdi.

Elazığ’da teröristlerin kullandığı mağara imha edildi  

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerin malzemesi bulunan mağara patlatılarak imha edildi.   Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel timler, Arıcak ilçesi kırsalında  terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Alim Yılmaz-23" operasyonu  gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı operasyonda tespit edilen mağarada  1 terörist kıyafeti, 12 tüp, 200 adet pil ile 3 teneke silah koruyucu yağı, çok miktarda yaşam malzemesi  ile örgütsel doküman ele geçirildi. Teröristlerin malzemeleri bulunan mağara patlatılarak imha edildi.

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