Asayiş
Giriş Tarihi : 15-02-2021 11:29   Güncelleme : 15-02-2021 11:29

Elazığ'da terör operasyonu

Elazığ'da terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda HDP Karakoçan ilçe başkanı ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.  

Elazığ'da terör operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler bölücü terör örgütü  PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü propagandası yapan HDP'nin İlçe Başkanı V.S. ile birlikte 3 şüpheli tespit edildi. Bugün sabah polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi alınması için emniyete götürüldüğü bildirildi.

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