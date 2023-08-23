Elazığ’da tekeri patlayan midibüs su kanalına düştü: 13 yaralı

Elazığ’da lastiği patlayan midibüsün su kanalına düşmesi sonucu 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Elazığ’da lastiği patlayan midibüsün su kanalına düşmesi sonucu 2’si ağır 13 kişi yaralandı.



Elazığ-Keban karayolunda Y.P. idaresindeki 38 JM 709 plakalı midibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında su kanalına düştü. Midibüs metrelerce sürüklenirken kazada, 2’si ağır 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.