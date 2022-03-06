Asayiş
Giriş Tarihi : 06-03-2022 20:32   Güncelleme : 06-03-2022 20:32

Elazığ’da tarihi eser operasyonu

 2 şüpheli gözaltına alındı.  

Elazığ’da tarihi eser operasyonu

Elazığ’da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, Hz. İsa resimli 1 adet metal heykelcik ve 1 adet sikke ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.  

Edinilen bilgiye göre,  İl Jandarma Komutanlığına bağlı  ekipler, 2 şüphelinin Artvin’den gelerek tarihi eseri kaçıracakları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Takip sonucu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda,  67 santimetre ebatlarında  Hz. İsa resimli 1 adet metal heykelcik ve 1 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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