Elazığ’da "Süslü Kadınlar" pedal çevirdi

Elazığ’da kadınlar, kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek için Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda pedal çevirdi.

Elazığ’da kadınlar, kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek için Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda pedal çevirdi.Elazığ’da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun 7’incisi gerçekleştirildi. Kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek için düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’ndan başladı. Renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen onlarca kadın Kültür Park’a kadar pedal çevirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.Etkinlik hakkında bilgi veren Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Elazığ Temsilcisi Mehtap Yavuz, “Bu turu Elazığ’da 7’inci kez gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktadan çok mutluyuz. İki temel amacımız var. Kadınların bisiklet kullanmasını teşvik etmek. Onların herhangi bir baskı altında kalmadan günlük hayatlarında da bisiklet kullanabileceğini göstermek istiyoruz. Bunu da önemli ölçüde gerçekleştirdik. Diğer amacımız ise yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermektir. Yıl boyunca da turlar gerçekleştiriyoruz. Bu turlardaki amacımız da güvenli sürüş alanları ve bisiklet yolları talep etmek. Bugünkü turumuz Cumhuriyet Meydanı’ndan başlıyor ve Kültürpark’ta sona eriyor” dedi.