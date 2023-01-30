Elazığ’da Sokak hayvanları unutulmadı   

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri köy köy gezerek, iklim şartları dolaylısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama dağıtımına başladı. Bu çerçevede ekipler, köylerde 2,5 ton kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, “Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanların zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. İnancımıza göre tüm canlıların yaşamı kutsaldır. İl Özel İdaresi olarak hayvan sevgisine dikkat çekmek ve onların beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla Valimiz Dr. Ömer Toraman’ın talimatları doğrultusunda böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bu çerçevede temin ettiğimiz kedi ve köpek mamalarını görev alanımızda bulunan kırsal alanlara bırakmaya başladık” denildi.