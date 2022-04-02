Elazığ’da basketbola ilgiyi artırmak, çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla Fırat Üniversitesi öğrencisi Çağdaş Aktaş'ın organizasyonunda sokak basketbolu turnuvası düzenledi. Kültür Park basketbol sahasında düzenlenen turnuvaya 16 takım 50 sporcu katıldı. Turnuvada sıralamaya giren takımın sporcularına çeşitli hediyeler verildi.
Spor
Giriş Tarihi : 02-04-2022 17:27 Güncelleme : 02-04-2022 17:27
Elazığ’da Sokak basketbol turnuvası düzenlendi
Fırat Üniversitesi BESYO bölümü öğrencisi Çağdaş Aktaş tarafından Elazığ’da sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.