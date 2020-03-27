Elazığ’da ‘şok’ uygulama

Şok uygulamalarla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı.

Elazığ polisinin son iki hafta içerisinde yaptığı şok uygulamalarla yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 hafta içerisinde önleyici tedbirler kapsamında şok uygulamalar gerçekleştirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar kapsamında 4 bin şahıs ile bin 380 araç sorgulaması yapıldı. Polis, aralarında yoklama kaçağı olanların da bulunduğu çeşitli konulardan aranan 58 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayıp olarak aranan 6 kişinin de bulunduğu uygulamalarda 3'ü kurusıkı 5 adet tabanca, 1'er adet pompalı tüfek ile bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.