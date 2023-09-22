Elazığ’da şok asayiş uygulaması: Bin 390 şahıs ve 330 araç sorgulandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan şok asayiş uygulamasında bin 390 şahıs ve 330 araç sorgulanırken aranan 2 şüpheli de yakalandı.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan şok asayiş uygulamasında bin 390 şahıs ve 330 araç sorgulanırken aranan 2 şüpheli de yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, şok asayiş uygulaması sürüyor. Bu çerçevede il merkezinde toplam 69 ekip 384 personel ile ring halinde ve sabit olarak uygulama yapıldı. Uygulamada, bin 390 şahıs ve 330 araç sorgulanırken 49 umuma açık iş yeri, 16 metruk bina ve 13 park bahçe kontrol edildi.Yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynadığı tespit edilen 5 şahıs hakkında tahkikata başlanılırken aranan 3 şahıs da yakalandı.Öte yandan 22 araca idari para cezası uygulanırken, bir aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.