Elazığ’da şok asayiş uygulaması

Elazığ’da polis ekiplerinin düzenlediği ‘şok’ asayiş uygulamasında bin 769 kişi ve 324 araç sorgulanırken, aranan 3 şüpheli de yakalandı.

Elazığ’da polis ekiplerinin düzenlediği ‘şok’ asayiş uygulamasında bin 769 kişi ve 324 araç sorgulanırken, aranan 3 şüpheli de yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik şok asayiş uygulaması sürüyor. İl merkezi ve ilçelerde toplam 335 personelden oluşan 68 ekiple ring halinde ve sabit olarak uygulama yapıldı. Uygulamada bin 769 kişi, 324 araç, 80 umuma açık iş yeri, 20 metruk bina ile 13 park ve bahçe kontrol edildi. 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 5 adet kartuş, 1’er adet muşta ve kesici alet ele geçirildi. Yapılan denetim ve kontrollerde 2 şahısta 18,68 gram esrar, 9 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 aranan şahıs da yakalandı. Ayrıca 29 araca idari para cezası uygulanırken, 1 aracın trafikten men edildiği bildirildi.