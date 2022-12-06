Elazığ’da silindir operasyonu! 22 gözaltı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Organize Suç Örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Elazığ ve Bingöl'de 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ ve Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı ‘Silindir’ operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş, eylemsel birlikteliği, eylem çeşitliliği ve hiyerarşik yapısı olduğu belirlenen, yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, suçu üstlenme ve mala zarar verme suçlarından 39 olaya karışan 22 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, sabah düzenlene eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğünde ki ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda, çok sayıda silah, bıçak, mermi, sahte tapu çenedi, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.