Elazığ’da silajlık mısır hasat etkinliği düzenlendi

Elazığ’da silajlık mısır tohumlarının ilk hasadı gerçekleştirildi.

Elazığ’da silajlık mısır tohumlarının ilk hasadı gerçekleştirildi.Mollakendi beldesi Karşıbağ köyünde düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, teknik personel ve çiftçiler katıldı. Hayvansal üretim için kaba yem ihtiyacını karşılamak, mera alanlarında otlatma baskısını azaltmak amacıyla yem bitkisi ekiminin artırılması gerektiğini belirten Kılıç, ‘’2022 yılı sonbaharında Elazığ merkez köylerinde 978 üreticiye 68 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Bakanlığımız destekleri kapsamında silajlık mısır için de 7 bin dekar alanda 715 bin lira destekleme ödemesi yapıldı. Sulu alanlara ekilen silajlık mısır özellikle süt sığırcılığında yem olarak yararlanılabilecek en önemli ucuz yem kaynaklardan birisi’’ dedi.