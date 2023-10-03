Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ’da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Elazığ’da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Olay, Çadaçıra Mahallesi Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, işletme sahibi H.C., cadde üzerinde bulunan iş yerinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. H.C., tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.