Elazığ’da silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ’da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BH 4006 plakalı otomobilde bulunanlar ile dışarıda karşılaştıkları bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda, 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yunus Yıldız (33), kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.