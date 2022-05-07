Elazığ’da silahlı kavga! Muhtar hayatını kaybetti

İki Aile Arasında silahlı kavga.

Karakoçan’ın Çanakçı Köyü’nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.İddiaya göre olay Köy muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın arazisine koyun sürüsünün girmesiyle başladı. Köy muhtarı Fahrettin Yıldırım koyun sürüsüne müdahale ettiği esnada sürünün sahibi ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahların konuştuğu kavgada Köy Muhtarı Fahrettin Yıldırım vurularak hayatını kaybederken aile bireylerinden ise bazılarının yaralandığı öğrenildi. Yaralı vatandaşlar helikopter ambulanslar ile Elazığ’a sevk edildi.