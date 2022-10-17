Elazığ'da silahlı kavga 

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Edinile bilgiye göre, F.D. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma ardından silahlı kavgaya dönüştü ve F.D. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.