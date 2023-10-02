Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandıOlay, İzzetpaşa Mahallesi Celal Dora Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.