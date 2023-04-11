Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı   

Elazığ’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi’nde bulunan bir çerezci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana gelen bir kişi, tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.