Elazığ’da silahlar konuştu! 1Ölü

Elazığ’da silahlı saldırı.

Elazığ’da Eski Devlet Hastanesi altında bir tekel bayisinde silahlı saldırı meydana geldi.Silahlı saldırıda 69 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Rizaye mahallesi bir tekel bayinde kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek silahlar çekildi. Silahlı saldırı sonucunda 69 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede iki kişi yakalnırken, diğer kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.