Elazığ’da sigara bırakma polikliniği hizmete girdi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan 3’üncü sigara bırakma polikliniği hizmete girdi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan 3’üncü sigara bırakma polikliniği hizmete girdi.İl Sağlık Müdürlüğü, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi’nden sonra 3’ncü sigara bırakma polikliniğini açtı. Eski Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde bulunan Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi’nde açıklan poliklinik, hizmete başladı.Sigara bırakma polikliniğini hizmete aldıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat “Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de bağımlılık en önemli toplumsal sorunların başında gelmektedir. Dolayısıyla bu sorunla mücadele vatandaşlarımızla el ele topyekün bir çalışma gerektirmektedir. İlimizde de İl Sağlık Müdürlüğü olarak bağımlılıkla mücadele çerçevesinde toplumun bilinçlendirilmesinin yanı sıra gerek danışmanlık, gerekse tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Bu çerçevede sigara bağımlılığıyla mücadele için var olan sigara bırakma polikliniklerimize ilave olarak 3’ncü polikliniğimizi de eski Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde bulunan Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi’nde düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.Bağımlı ya da özgür olmanın iradeye bağlı olduğunu aktaran Prof. Dr. Polat “ Diğer sigara bırakma polikliniklerimizde olduğu gibi burada da bir aile hekimliği uzmanımız görev yapacak. Halkımıza bağımlılıkla mücadele de hem önleyici, hem de bağımlı ve bağımlı yakınlarına yönelik psikososyal danışmanlık hizmetleri verecektir. Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde destek almak isteyen herkesin aktif olarak faaliyet göstermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bizzat giderek veya telefonla irtibata geçerek yararlanmaları mümkündür” diye konuştu.