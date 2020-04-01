01 NİSAN 2020 Çarşamba 12:36
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 01-04-2020 12:02

Elazığ’da şiddetli yağış etkili oldu

Elazığ’da dün geceden itibaren başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Elazığ’da şiddetli yağış etkili oldu

Meteoroloji’nin uyardığı kuvvetli yağış Elazığ’da etkili oluyor. Kentte gece başlayan ve ara ara devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Yağmurda işlerine gitmek zorunda kalan vatandaşlar da şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı.

Elazığ’da yağışın şiddetini sabah saatlerinde arttırdığını belirten vatandaşlardan Sertaç Tan, “Malum Nisan ayına girdik. Yağışların şiddetli olduğu günler. En azından çevremiz temizleniyor, bu yağışlar çiftçilerimiz için iyi olmuştur. Yağış geceden yağmaya başladı ve şiddetini gittikçe arttırıyor” dedi.

Vatandaşlardan Suat Ağır ise, “Nisan yağmurları yağmaya başladı, hayır ve bereketler getirdi. İnşallah, hayırlısıyla bu hastalığı, bu belayı, bu felaketi bizim üzerimizden kaldıracak" ifadelerini kullandı.

Öteyandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısını yenileyerek, ani su baskını ve sel gibi konularda dikkatli olunmasını istedi.

ETİKETLER: elazığ yağış elazığ hava durumu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA