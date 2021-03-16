'Elazığ’da SGK ve BAĞ-KUR primleri yüzde 50 indirilmeli”

Elazığ Terziler Gömlekçiler ve Şapkacılar Esnaf Odası Başkanı Erdem Özatlı açıklama yaptı.

Özatlı; “Devletimizin bizlere verdiği destek esnafımıza bir can suyu oldu. Esnaflarımız kira yardımlarını alamadılar. Bunun da çalışmasını yapıyoruz şuanda. Esnafımızın en büyük sıkıntısı SGK ve BAĞ-KUR primlerinin yüksek olmasıdır. Ben bunu da sürekli olarak dile getiriyorum. Elazığ’da depremden dolayı SSK ve BAĞ-KUR primlerini yüzde 50 indirilmesi gerekiyor. Bunu yapsalar tüm esnafımıza katkı olacak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu konuyla ilgili esnaf sanatkârlara verdiğimiz dosyalarda mevcut. Biz dosyamızı birlik başkanımıza teslim ettik. Birlik Başkanımızda bu dosyaları Cumhurbaşkanımıza sundu”.

“BİZİM ÜRÜNLERİMİZ ÇOK KALİTELİ”

Erdem Özatlı; “Bizim yaptığımız ürünlerde kumaş kalitemiz çok kaliteli ve göz nurudur. Ürünlerimiz vatandaşlarımızın vücuduna göre yapılıyor. Vatandaşımızın, istediği model ve isteği şekilde göre elbiseyi yapıyoruz. Hazır alındığında elbisenin boyunu kısaltıyor, kemer yerini daraltıyor ve elbisenin şekli bozuluyor. Biz takım elbiseyi yaparken milimetre olarak insanın vücuduna göre yapıyoruz. Elbise yapım aşamasında provalar yapılıyor. En iyi şekilde vatandaşın şekline göre dikim yapıyoruz. Bir de bizim kumaşlarımız Çin malı değildir. Hazır giyimin kumaşları kalitesizdir”dedi.