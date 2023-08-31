Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi 25’inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü, ilk müdahalelerin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.