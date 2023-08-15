Elazığ’da seyir halindeki araç yandı

Elazığ’da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ’da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobilden inerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.