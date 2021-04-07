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Elazığ’da şehit olan polisin ismi 2 okulda yaşatılacak

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Elazığ’da şehit olan polisin ismi 2 okulda yaşatılacak

Teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan ve Türkiye’nin ilk özel harekat şehidi Yılmaz Mayuk’un ismi Kale ilçesi Özlüce mahallesinde ilkokul ve ortaokula verildi.