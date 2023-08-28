Elazığ’da ’Satılık arsa’ yazılı tabelayı çaldılar

Elazığ’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, ’Satılık arsa’ yazılı tabelayı çaldı.

Elazığ’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, ’Satılık arsa’ yazılı tabelayı çaldı.Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gayrimenkul ofisi tarafından satışa çıkartılan arsaya firma tarafından ’Satılık’ tabelası bırakıldı. Arsa satışı yapıldıktan sonra arsaya gidip tabelayı almak isteyen firma yetkilileri, tabelanın yerinde olmadığını gördü. Firma sahibi Mehmet Emre, ’’Bu arsaya satılık tabelası asmıştık. Arsa satışı yapıldı. Sabah tabelamızı almaya gittiğimizde yerinde olmadığını gördük. Kimin neden aldığını bilmiyoruz’’ dedi.