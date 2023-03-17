Elazığ’da şap hastalığına karşı 59 bin 800 hayvan aşılandı   

SAT-2 serotipi hastalığı sonrası Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına önlem olarak büyük ve küçükbaş hayvanları aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem maksatlı olarak Elazığ’da da aşılama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Elazığ’da şu ana kadar 59 bin 800 hayvanın şap hastalığına karşı aşılandığı ve her hangi bir hastalığa rastlanılmadığı bildirildi. Aşılama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.