Elazığ’da sağlık çalışanları koronavirüse yakalandı

Sağlık personelinin de evlerinde karantina altına alındığı bildirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Müdür Yardımcısı ve Hastanede görevli 20 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs yayılımını sürdürüyor. Salgın hastalıkla mücadele devam ederken yeni vakalar da peş peşe ortaya çıkıyor.

Normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarının arttığı Elazığ'da yeni vakalar tespit edildi. Elazığ'da son olarak virüsle mücadelenin etkin şekilde yürütüldüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde Başhekim Yardımcısı ve 20 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Müdür Yardımcısının hastanede kontrol altında olduğu, 20 sağlık personelinin de evlerinde karantina altına alındığı bildirildi.Sağlık çalışanlarıyla temas halinde olan kişilerin tespiti için İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.